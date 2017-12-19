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Архив - Донецкая область

Названа новая дата, когда закончится война на Донбассе

19.12.2017 09:10
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Названа новая дата, когда закончится война на Донбассе

Россия начнет выводить войска с Донбасса в конце следующего года. Такое мнение высказал журналист Сергей Лойко в эфире "Крым. Реалии", передает from-ua.com.

"Но я думаю, что к концу следующего года мы можем рассчитывать на начало вывода российских войск с Донбасса", - подчеркнул он.

По его словам, риторика президента России Владимира Путина сильно изменилась - он устал врать про Донбасс.

"Вообще обратите внимание на лексику. Он говорит "с лидерами непризнанных республик", а не "ЛНР" и "ДНР". Он в общем-то умывает руки. Войска не выводятся, но Путин уже активно отпускает тему. При этом он будет всячески продолжать подпитывать эту гноящуюся рану Украины", - объяснил Лойко.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, ДНР, ЛНР
 
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