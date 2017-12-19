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Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске

19.12.2017 13:16
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Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске

В среду, 20 декабря, в Минске состоится последний в 2017 году 73-й раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в ходе которых обсудят договоренность об очередном режиме прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает dnews.dn.ua.

«На повестке дня рабочей группы по вопросам безопасности, которую я представляю от Украины, 7 трудных вопросов. Но самым первым будет попытка договориться о прекращении огня по всей линии столкновения хотя бы на период новогодних-рождественских праздников и зимних каникул. Как этого достичь – технология наработанная и апробированная», – написал он.

Как сообщалось ранее, по словам Марчука, в 2017 году в минском процессе не удается сдвинуться в положительном направлении даже по тем успешным договоренностям, которые были достигнуты участниками Трехсторонней контактной группы в прошлом году.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Рождество, переговоры, каникулы, Новый год, Минские договоренности
 
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