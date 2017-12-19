- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске
В среду, 20 декабря, в Минске состоится последний в 2017 году 73-й раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в ходе которых обсудят договоренность об очередном режиме прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает dnews.dn.ua.
«На повестке дня рабочей группы по вопросам безопасности, которую я представляю от Украины, 7 трудных вопросов. Но самым первым будет попытка договориться о прекращении огня по всей линии столкновения хотя бы на период новогодних-рождественских праздников и зимних каникул. Как этого достичь – технология наработанная и апробированная», – написал он.
Как сообщалось ранее, по словам Марчука, в 2017 году в минском процессе не удается сдвинуться в положительном направлении даже по тем успешным договоренностям, которые были достигнуты участниками Трехсторонней контактной группы в прошлом году.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Рождество, переговоры, каникулы, Новый год, Минские договоренности
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Оккупированный Донбасс: впереди - три пути
- Россияне сорвали переговоры по Авдеевке
- Экс-глава службы разведки заявил, что к переговорам Путина подтолкнет смена власти в Украине
- Попытка №... Разведение сторон на Донбассе: как это было и перспективы
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..18:10
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР