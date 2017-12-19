Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО

19.12.2017 16:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО

Чудовищные разрушения после обстрела боевиками "ДНР" из "Градов" населенного пункта Новолуганское в Донецкой области и опасность нового удара вынудили власти начать эвакуацию местных жителей. Об этом написал премьер страны Владимир Гройсман на собственной странице в соцсети, назвав обстрел гражданского населения реактивной артиллерией "подлым и мерзким", передает dialog.ua.

При этом в Сети опубликовано видео жутких последствий обстрела боевиков, огневой удар которых поразил не только дома гражданского населения: снарядами сильно повреждена школа, амбулатория и детский садик. Стало известно, что обстрел велся со стороны Горловки, в результате удара повреждены около 50 домов. На опубликованных кадрах сильно напуганные обстрелом люди рассказали, как в радиусе нескольких кварталов обстрелом выбивало окна и разрушило стены домов. При этом бригады спасателей и Красный Крест уже везут материалы для ремонта.



Теги: Донбасс, Горловка, эвакуация, паника, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Новолуганское
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх