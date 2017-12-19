- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО
Чудовищные разрушения после обстрела боевиками "ДНР" из "Градов" населенного пункта Новолуганское в Донецкой области и опасность нового удара вынудили власти начать эвакуацию местных жителей. Об этом написал премьер страны Владимир Гройсман на собственной странице в соцсети, назвав обстрел гражданского населения реактивной артиллерией "подлым и мерзким", передает dialog.ua.
При этом в Сети опубликовано видео жутких последствий обстрела боевиков, огневой удар которых поразил не только дома гражданского населения: снарядами сильно повреждена школа, амбулатория и детский садик. Стало известно, что обстрел велся со стороны Горловки, в результате удара повреждены около 50 домов. На опубликованных кадрах сильно напуганные обстрелом люди рассказали, как в радиусе нескольких кварталов обстрелом выбивало окна и разрушило стены домов. При этом бригады спасателей и Красный Крест уже везут материалы для ремонта.
Теги: Донбасс, Горловка, эвакуация, паника, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Новолуганское
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- На 9 мая боевики обстреливали защитников Мариуполя из танка
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов
- Ночью защитники Авдеевки и шахты "Бутовка" стали жертвами массированного огня террористов "ДНР" из минометов и гранатометов. ВИДЕО
- Горловские сражения и перемещения
- Для Гааги: боевики “ДНР” дважды обстреляли бойцов АТО “Градом” – признание
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Мощный сигнал агрессору: Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму08:36
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Небезпека: астролог розповіла, чого чекати Україні та Росії07:38
- Сами виноваты: украинцам назвали причины подорожания любимого напитка07:22
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Украинцев предупредили о скачке доллара22:04
- Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины21:43
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке