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Архив - Донецкая область

Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”

19.12.2017 22:28
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Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”

Российские гибридные войска продолжают применять тяжелую артиллерию против мирных граждан Донбасса. Вслед за поселком Новолуганское огонь “Градов” испытало на себе село и Зайцево в серой зоне АТО. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу штаба АТО.

Отмечается, что обстрел случился во вторник, 19 декабря. Российские “ихтамнеты” обрушили ракеты прямо на жилые кварталы Зайцево. Информации и последствиях бесчеловечного обстрела пока нет.

Силы АТО вычислили, откуда били террористы. Оказалось, что огонь из РСЗО “Град” велся из оккупированной Горловки, а точнее прямо из жилых кварталов города. “Ихтамнеты” традиционно спрятались “за спины женщин и детей”.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Зайцево
 
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