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Архив - Донецкая область

В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе

19.12.2017 19:12
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В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе

Боевики "ДНР" возобновили масштабные обстрелы населенных пунктов Донбасса по всей линии фронта, расстреливая подконтрольные Украине территории от Светлодарской дуги до Майорска.

Об этом на собственной странице в соцсети сообщила нардеп от партии "Самопомощь" и директор благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи батальона "Донбас" Наталья Веселова, уроженка Славянска, передает dialog.ua.

По полученным ею данным из населенных пунктов линии соприкосновения, сильные бои идут в пгт. Луганское, Бахмутке и Майорске. При этом она отмечает, что огонь террористов поражает дома и постройки гражданского населения.

Согласно данным разведки, с вероятностью в 95% артиллерия террористов накрыла Новолуганское по распоряжению командира дивизиона РСЗО "ДНР" Ольги Качуры (Корса).



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Майорск, Светлодарская дуга, Новолуганское
 
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