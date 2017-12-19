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В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
В Донецк прибыли около двухсот боевиков из бывшей гвардии свергнутого главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает бывший главарь «Совбеза ДНР» и создатель бандформирования «Восток» Александр Ходаковский, передает 62.ua.
«Кто-то явно хочет развязать маленькую войну, но не с противником, а внутри, и ищет только повод. Видимо, для этой цели в Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого под руководством парня, который разыскивается в России по делу о Хованском кладбище - некоего Георгия Макарьева. В задачи этого подразделения не входит, как вы понимаете, воевать с ВСУ, - оно будет размещено в центре города, довооружено - чтобы что? Чтобы выполнять деликатные поручения теперь уже нового хозяина?
Помнится, был период, когда мы боролись с незаконными вооруженными формированиями, отправляли на родину добровольцев из Чечни и Осетии, чтобы снизить уровень напряженности....Все возвращается опять? Источники из Луганска говорят не очень бодрящие вещи про деятельность этой группы лиц неустановленного состава численностью порядка двухста человек», - написал Ходаковский.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР, боевики, Плотницкий, Ходаковский
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