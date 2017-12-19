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"Заставить Украину вести переговоры с этими негодяями", - Тука рассказал, для чего Россия вывела своих наблюдателей из СЦКК

19.12.2017 08:42
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"Заставить Украину вести переговоры с этими негодяями", - Тука рассказал, для чего Россия вывела своих наблюдателей из СЦКК

Россия преследует цель "сблизить" Украину с террористами, чтобы отмежеваться от войны на Донбассе. Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, для чего Россия вывела своих наблюдателей из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). "Мы имели совещание с министром, обсуждали новость, что россияне в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в Совместном центре координации и контроля.

Чем занимался этот орган? Фактически он выполнял посредническую миссию во время общения между украинскими Вооруженными силами и российскими захватчиками в тех случаях, когда было необходимо обеспечить прекращение огня на определенных участках для восстановительных, ремонтных работ какой-то инфраструктуры.

Тем фактом, что россияне в одностороннем порядке прекратили свое участие в этом центре, они фактически побуждают нас на непосредственное общение с "руководителями" ОРДЛО", - отметил Тука. "Во время совещания мы обсуждали, какие могут быть дальнейшие действия. Мы для себя разработали такой сценарий, что в ближайшие дни будет стоит ожидать от них "случайного" обстрела, который повредит инфраструктуру, для того чтобы заставить Украину легитимизировать переговоры с этими негодяями", - добавил он .



Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, СЦКК
 
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