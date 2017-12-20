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Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая
Около пяти вечера 18 декабря оккупационные гибридные войска ударили по Новолуганскому (Бахмутский район). Не по позициям ВСУ у этого населённого пункта, а непосредственно по жилым домам.
«Град» летел из Горловки
Новолуганское год назад освободил батальон одного из подразделений ВСУ «Донбасс-Украина». До этого посёлок, находившийся в «серой зоне», был этакой контрабандной «дырой» у линии разграничения.
Впрочем, речь шла не только о борьбе с контрабандой. Для ВСУ установление контроля над Новолуганским было важно ещё и в свете планирования дальнейших операций в районе Горловки.
«В посёлке, расположенном на линии огня, живёт более трёх тысяч жителей и около 700 переселенцев, - рассказывает Наталья Шиман из отдела коммуникации полиции Донетчины. - От Новолуганского до оккупированной Горловки - 20 км, но до территории, контролируемой боевиками, значительно ближе (на подъезде к посёлку расположен «нулевой блокпост ДНР»). В прошлом году, тоже в декабре, боевики целенаправленно обстреляли местное аграрное хозяйство, которое обеспечивало работой треть населения. На этот раз боевики попали во все важные объекты инфраструктуры: фельдшерский пункт, школу, детский сад».
Обстрел вёлся со стороны Горловки, о чём сообщили местные жители в соцсетях. Об этом же говорит и траектория прилетевших смертоносных снарядов. Били нелюди из системы реактивного залпового огня БМ-21 «Град». Выпустили около 40 снарядов.
Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что после обстрелов найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы «Град» с маркировками, которые, согласно информации Минобороны Украины, на вооружении ВСУ никогда не находились.
«Генеральной прокуратурой Украины в очередной раз зафиксирована вооружённая агрессия Российской Федерации и грубое нарушение её представителями Женевских конвенций во время обстрела посёлка Новолуганское Донецкой области», - сказано в сообщении.
Сражение с огнём
Новости, поступающие из Новолуганского тем вечером, напоминали фронтовые сводки: двое раненых, десять домов пострадали; пять раненых, двадцать домов повреждены, некоторые горят…
Огнеборцы, которые прибыли на место происшествия (33 человека и 7 единиц техники), выяснили, что горение происходит на территории пяти жилых домов на улицах Мичурина и Восточная. В процессе борьбы с огнём во дворе одного из домов спасатели обнаружили женщину со следами термических ожогов на теле. Пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение мариупольской больницы №1 с предварительным диагнозом - ожоги I-III степени на площади 30%, отравление угарным газом, токсическая кома…
Пожарным удалось локализовать очаги возгорания в 18:57 и окончательно ликвидировать горение в 20:12.
К тому времени огонь уничтожил кровлю и перекрытия жилых домов на общей площади 210 кв. м, кровлю и перекрытия двух гаражей на общей площади 108 кв. м, один автомобиль, две хозяйственные постройки полностью и кровлю и перекрытия хозпостройки на площади 10 кв. м.
Страшные раны
По последним данным, ранения разной тяжести (огнестрельные осколочные верхних и нижних конечностей, огнестрельные переломы, поражение грудной клетки, головы и тому подобное) в тот вечер получили семеро мирных жителей. Кроме того, у шестилетней девочки - психологическая травма.
Обстрелами повреждены около 100 зданий: многоэтажные и частные дома, общежитие, амбулатория, школа, детсад. Половина населённого пункта была обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично повреждён и газопровод.
Этот факт расследуется по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работали военные медики, военнослужащие, спасатели (занимались разминированием и восстановлением пострадавших зданий), ремонтные бригады и полицейские (патрулировали, не давали разгуляться мародёрам, фиксировали и документировали разрушения). Представители Красного Креста и облгосадминистрации помогли со стройматериалами. Волонтёры из Гуманитарной миссии «Пролиска» выдали пострадавшим продукты и тёплые вещи.
«Сильно повреждены местные школа, детский сад и амбулатория. Это первоочередные объекты, которые мы должны восстановить, - отмечал губернатор Донетчины Павел Жебривский, посетивший Новолуганское на следующий день после обстрела. - Спасатели ГСЧС сняли с крыши школы повреждённый шифер, уже подвезли новый... Детский сад, где также сильно пострадала кровля и частично - само здание, накрывают тентом, выносят мусор, разминируют территорию. Разбирают завалы и у амбулатории. Окна в школе, детском саду и амбулатории придётся полностью менять, уже заказали новые в Днепре, на выполнение заказа и доставку нужна неделя, соответственно временно надо будет закрывать оконные проёмы плёнкой».
По словам главы ОГА, в посёлке развернули круглосуточный оперативно-спасательный штаб, палатки спасателей, полевую кухню… «Дал задание местным депутатам обойти каждый дом в посёлке, посмотреть, где ещё нужна наша помощь, оповестить всех, где обустроены хранилища. Потребности в эвакуации людей пока нет», - отметил Жебривский.
Посёлок обеспечили автономным электричеством и отоплением от генераторов.
Стас ДОЛГОВ.
Теги: Донбасс, война, обстрел, Новолуганское
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