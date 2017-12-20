Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении

20.12.2017 21:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении

На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками.

Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

По ее словам, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, стороны подтвердили их приверженность соблюдению "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Минск, перемирие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх