Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении

20.12.2017 21:48

На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками.

Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

По ее словам, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, стороны подтвердили их приверженность соблюдению "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени".

Источник: https://from-ua.com