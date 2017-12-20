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Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе

20.12.2017 16:01
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Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе

Россия не должна участвовать в конфликте на Донбассе. Об этом на пресс-конференции для украинских СМИ сказала российская телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах в РФ, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Считаю, что РФ никаким образом не должна участвовать в этом конфликте. Никаким образом мы не должны поддерживать ни одну из сторон конфликта и сами не должны быть стороной конфликта. Очевидно, что сейчас, несмотря на уверения российских властей, это происходит", – сказала Собчак.

На вопрос журналиста Матвея Ганапольского "Означает ли это, что оттуда будут выведены российские инструкторы, что не будет даваться российское оружие?" она ответила: "Да, разумеется".

"Я считаю, что этот конфликт отчасти был спровоцирован Российской Федерацией. Считаю, что изначально он был искусственно раздут и РФ должна сделать все, чтобы вернуть мир в Донецкую и Луганскую области. Инструкторы, все эти люди, которые прикрываются контрактами, добровольцы и так далее – вся эта сложная система того, что якобы нас тут нет, а на самом деле понятно, что мы там есть – это все должно быть выведено. И понятно, что Украина – независимое соседнее государство, которое в состоянии самостоятельно решать подобные проблемы. Тем более, если они нагнетались извне", – заявила телеведущая.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, конфликт, Собчак
 
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