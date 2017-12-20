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Архив - Донецкая область

У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности

20.12.2017 17:20
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У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще шестеро получили ранения. 

Об этом  сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«В частности, во время вражеского обстрела в районе Новотошковского от смертельных осколочных ранений погиб один украинский военный и еще один наш защитник погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, это произошло возле Верхнеторецкого», — сообщил Мотузяник.

Также известно, что двое бойцов АТО получили ранения в результате подрыва в Верхнеторецком. Они были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.

Еще четверо военнослужащих были ранены вследствие обстрелов со стороны НВФ.

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, война, АТО, потери
 
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