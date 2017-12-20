«Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации

20.12.2017 19:45

Одной из главных новостей уходящей недели стал выход российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе (СЦКК). Фактически, это означает, что какой-никакой орган, позволявший «притушить» конфликт, перестал существовать.

СЦКК был создан по решению президентов Украины и РФ. Он заработал в Соледаре (подконтрольная часть Донетчины) с сентября 2014 года, после заключения первых Минских соглашений. В состав органа входили военные из Украины и России (около 130 офицеров), из которых сформировали общие группы контроля (8 - на территории, подконтрольной Украине, 8 - на временно оккупированной).

Главными задачами СЦКК были контроль за соблюдением перемирия на линии соприкосновения на Донбассе, а также быстрая коммуникация с международными структурами с целью предотвращения эскалации конфликта. Теперь эта функция остаётся исключительно у Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой не допускаются во многие горячие точки, а также не имеют реального влияния на оккупантов Донбасса.

Причинами исхода российских офицеров, по версии МИД РФ, стало то, что украинская сторона якобы создала для них «напряжённую морально-психологическую обстановку». Также отмечалось, что с 1 января 2018 года Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым они должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям (что неприемлемо для военнослужащих РФ).

Но настоящая причина, конечно, иная. И даже не одна… Некоторые из них обозначил координатор группы «Информационное Сопротивление», нардеп («Народный фронт») Дмитрий Тымчук.

1. СЦКК представлял собой площадку для контактов между украинскими и российскими военными. Всё было на уровне устных договорённостей. То, что российские военные из СЦКК вели себя дружественно с боевиками, - это полбеды. Главной проблемой было то, что они свободно проникали в места базирования наших подразделений. Это было в начале их деятельности в Украине. По сути, они вели разведку. Вскоре в нашем Генштабе поняли, что россияне из СЦКК далеко не безобидны, поэтому их перемещение по позициям ВСУ было ограничено. И сейчас россияне из СЦКК перестали приносить Москве серьёзную развединформацию. Поэтому дальше их содержать России нецелесообразно.

2. 90% россиян в СЦКК были офицерами военной разведки РФ. На данный момент Москва идёт на эскалацию боевых действий на ряде участков. Это наталкивает на мысль, что корень всех проблем в следующем: Россия не добилась своих целей, касающихся миротворческой миссии на Донбассе. И сейчас они хотят продемонстрировать, что миротворцев нужно вводить именно на линию разграничения сторон. Если Запад не пригрозит Москве новыми санкциями, россияне и дальше будут обострять конфликт на Донбассе… Уход офицеров РФ из СЦКК на фоне нынешней активизации российских оккупационных войск сразу на нескольких участках фронта на Донбассе, по задумке Путина, должен привлечь внимание Запада именно к линии разграничения сторон (где Москва, как известно, и предлагает разместить миротворцев), и заставить «забыть» о неконтролируемом участке госграницы с РФ (где, по задумке Украины и её западных союзников, прежде всего, должны стоять миротворцы).

3. Отзыв офицеров ВС РФ из СЦКК делает Совместный центр по сути ещё одним инструментом «легализации» «ЛДНР». То есть, Киев в очередной раз подталкивают к прямым переговорам с кремлёвскими марионетками, которые являются якобы истинными правителями в ОРДЛО.

4. Кроме всего прочего, этот шаг - «ответ» на новый мощный пакет санкций, который готовят США для РФ с февраля 2018-го. Мол, будете кошмарить - будет эскалация на Донбассе и срыв «Минска». И то, что практически сразу после заявления о выходе россиян из состава СЦКК, началась эскалация конфликта - вовсе не случайность.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, который в течение этого года безуспешно пытался решить конфликт на Донбассе путём переговоров с советником президента РФ Владиславом Сурковым, без витиеватостей заявил: «Это позор, что Россия выходит из этого координирующего органа. Сейчас действительно необходимо попытаться обеспечить деэскалацию насилия. Нарушения режима прекращения огня ужасны».

Андрей ПИТОНОВ.