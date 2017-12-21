Мариупольским заключенным разрешили брать отпуск

21.12.2017 09:13

В 2011 году мариупольским заключенным разрешили брать отпуск до 14 дней за примерное поведение. Такое решение приняли в министерстве юстиции Украины, сообщает 0629.

“В качестве поощрения за примерное поведение и отношение к труду осужденным может быть дано разрешение на выезд к близким родственникам за пределы исправительного центра на праздничные, нерабочие и выходные дни не более одного раза в месяц.

Осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, будут иметь право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных суток”, - пояснили в Минюсте.