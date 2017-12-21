Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариупольским заключенным разрешили брать отпуск

21.12.2017 09:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариупольским заключенным разрешили брать отпуск

В 2011 году мариупольским заключенным разрешили брать отпуск до 14 дней за примерное поведение. Такое решение приняли в министерстве юстиции Украины, сообщает 0629.

“В качестве поощрения за примерное поведение и отношение к труду осужденным может быть дано разрешение на выезд к близким родственникам за пределы исправительного центра на праздничные, нерабочие и выходные дни не более одного раза в месяц.

Осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, будут иметь право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных суток”, - пояснили в Минюсте.



Теги: Донбасс, Мариуполь, отпуск, разрешение, Министерство юстиции, заключенные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх