Ситуация в пунктах пропуска утром 21 декабря

21.12.2017 10:06

Сегодня утром, 21 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 45,6 тыс. человек и 5 тыс. тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 11530 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11135 человек и 1580 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8185 человек и 1240 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5425 человек и 1085 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9370 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/80;

КПВВ «Марьинка» – 60/140;

КПВВ «Новотроицкое» – 80/40;

КПВВ «Гнутово» – 90/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

«Hill»: «9:33. На ДНР в сторону Майорска полный треш. Общая и льгота до поворота, едет только супер-льгота и перевозы, с момента открытия проехало от общей 7 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Максим: «3:32. "Каргилл": в сторону Украины машины стоят от подъема на мост»;

Максим: «4:41. "Каргилл". В общей сложности на сейчас порядка 250 машин (льгота + простые смертные)»;

Юлия: «5:48. Отвозили человека до поста, 30 минут не можем выехать обратно, дорога забита. "Каргилл"»;

Анастасия: «6:14. Курахово: на въезд в ДНР 0 Украины от марьинского кольца, очень много машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «6:07. Еленовка: в сторону Украины – до остановки»;

Андрей: «8:29. Новотроицкое: в сторону Донецка 150-200. Стоим»;

Роман: «8:31. В Новотроицком льгота 30 машин. Обычная от покрышек внизу моста»;

Валентина: «9:15. В Новотроицком в сторону Донецка очередь от покрышек»;

Андрей: «9:24. Новотроицкое: в Донецк за час продвинулись на 15-20 машин. Очередь заканчивается на колесах».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 25 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 7 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд транспорта не было.