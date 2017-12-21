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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 декабря
Сегодня утром, 21 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 45,6 тыс. человек и 5 тыс. тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 11530 человек и 1135 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 11135 человек и 1580 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8185 человек и 1240 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 5425 человек и 1085 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9370 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/80;
КПВВ «Марьинка» – 60/140;
КПВВ «Новотроицкое» – 80/40;
КПВВ «Гнутово» – 90/50.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
«Hill»: «9:33. На ДНР в сторону Майорска полный треш. Общая и льгота до поворота, едет только супер-льгота и перевозы, с момента открытия проехало от общей 7 машин».
КПВВ «Марьинка»:
Максим: «3:32. "Каргилл": в сторону Украины машины стоят от подъема на мост»;
Максим: «4:41. "Каргилл". В общей сложности на сейчас порядка 250 машин (льгота + простые смертные)»;
Юлия: «5:48. Отвозили человека до поста, 30 минут не можем выехать обратно, дорога забита. "Каргилл"»;
Анастасия: «6:14. Курахово: на въезд в ДНР 0 Украины от марьинского кольца, очень много машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Житель Донбасса»: «6:07. Еленовка: в сторону Украины – до остановки»;
Андрей: «8:29. Новотроицкое: в сторону Донецка 150-200. Стоим»;
Роман: «8:31. В Новотроицком льгота 30 машин. Обычная от покрышек внизу моста»;
Валентина: «9:15. В Новотроицком в сторону Донецка очередь от покрышек»;
Андрей: «9:24. Новотроицкое: в Донецк за час продвинулись на 15-20 машин. Очередь заканчивается на колесах».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 25 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 7 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункт пропуска, ГПСУ
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