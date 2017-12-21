ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину

21.12.2017 12:25

Военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли считает, что украинские войска могут за две недели вернуть контроль над Донбассом.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"В основном это – миниатюрное повторение войны, которая происходила сто лет назад, Первой мировой, траншейно-окопной. Несмотря на огромный шаг вперед, который сделали руководство и народ для восстановления боеспособности, украинская армия пока еще далеко не самая сильная в Европе. Но она может победить то сборище алкоголиков (боевиков так называемых ДНР-ЛНР, - "Апостроф"), которое там собралось, все 50-70 тысяч или сколько их там есть. Для этого достаточно, грубо говоря, нанести удар, в рамках одного стратегического замысла – и за две недели освободить весь Донбасс", - сказал Ариэли.

Однако, говорит он, в таком случае на Донбасс сразу же зайдет российская армия, воевать с которой украинским войскам не под силу.

"Но проблема в том, что ВСУ не смогут нанести такой удар, потому что в этом случае туда буквально за несколько дней зайдут российские регулярные войска. А Украина не может воевать с Россией. Я не раз уже говорил, что не может воевать маленькая советская армия с большой советской армией", - отметил инструктор.