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ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину

21.12.2017 12:25
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ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину

Военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли считает, что украинские войска могут за две недели вернуть контроль над Донбассом.
Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
"В основном это – миниатюрное повторение войны, которая происходила сто лет назад, Первой мировой, траншейно-окопной. Несмотря на огромный шаг вперед, который сделали руководство и народ для восстановления боеспособности, украинская армия пока еще далеко не самая сильная в Европе. Но она может победить то сборище алкоголиков (боевиков так называемых ДНР-ЛНР, - "Апостроф"), которое там собралось, все 50-70 тысяч или сколько их там есть. Для этого достаточно, грубо говоря, нанести удар, в рамках одного стратегического замысла – и за две недели освободить весь Донбасс", - сказал Ариэли.
Однако, говорит он, в таком случае на Донбасс сразу же зайдет российская армия, воевать с которой украинским войскам не под силу.
"Но проблема в том, что ВСУ не смогут нанести такой удар, потому что в этом случае туда буквально за несколько дней зайдут российские регулярные войска. А Украина не может воевать с Россией. Я не раз уже говорил, что не может воевать маленькая советская армия с большой советской армией", - отметил инструктор.



Теги: Донбасс, причины, Освобождение Донбасса, ВСУ
 
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