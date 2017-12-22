Генерал рассказал, что может в ближайшее время произойти на Донбассе

22.12.2017 18:38

Ситуация на Донбассе в последнее время уcугубилась, существуют условия для еще большего обострения конфликта. Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил генерал-майор Петр Гаращук.

По его словам, на территории Донбасса накоплено огромное количество боевой техники, вооружения, боеприпасов. Также на временно оккупированных территориях находятся 40 тысяч вооруженных человек, из них шесть тысяч - российские военные.

Причем все командные офицерские должности среднего звена и выше занимают военнослужащие РФ. "Все военные должны быть задействованы, ведь если они занимаются только боевой подготовкой, начинается нарушение дисциплины и другие негативные процессы", - добавил Петр Гаращук.

Он также отметил, что значительно усилилась информационная война против Украины. В то же время на вопрос, вернет ли Путин своих военных в СЦКК, генерал ответил: "Было официально объявлено о постоянном выводе российских войск. О временной операции в Министерстве обороны РФ речь не шла".

Источник: https://from-ua.com