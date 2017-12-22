Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Официальный сайт "ДНР" атаковали хакеры

22.12.2017 11:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Официальный сайт так называемой "ДНР" подвергся хакерской атаке после того, как попал под действие санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала компания, обеспечивающая порталу безопасность предоставлением SSL-сертификата, без предварительного уведомления внесла составную часть названия сайта - DNR - в список запрещенных имен. Компания ISRG, управляющая центром сертификации, сообщила, что с этого дня блокирует сервисы для физических лиц и организаций, которые находятся под действием санкций правительства США. 

 "В связи с невозможностью создания нового сертификата SSL и ввиду присутствия "запрещенного доменного имени", министерство информации ДНР перевело сайт dnr-online.ru на стандартный протокол http. После перехода сайта на стандартный протокол http интернет-ресурс был подвержен мощной DDoS-атаке", - говорится в сообщении.

В т.н. "ДНР" говорят, что хакерская атака была отражена и система безопасности работает на должном уровне. Со стороны компании ISRG официальной информации о санкциях и списке подпавших под них физических и юридических лиц нет. Информация о действительной причине блокировки не была предоставлена.

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, атака, ДНР, хакеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх