Официальный сайт "ДНР" атаковали хакеры

22.12.2017 11:08

Официальный сайт так называемой "ДНР" подвергся хакерской атаке после того, как попал под действие санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала компания, обеспечивающая порталу безопасность предоставлением SSL-сертификата, без предварительного уведомления внесла составную часть названия сайта - DNR - в список запрещенных имен. Компания ISRG, управляющая центром сертификации, сообщила, что с этого дня блокирует сервисы для физических лиц и организаций, которые находятся под действием санкций правительства США.

"В связи с невозможностью создания нового сертификата SSL и ввиду присутствия "запрещенного доменного имени", министерство информации ДНР перевело сайт dnr-online.ru на стандартный протокол http. После перехода сайта на стандартный протокол http интернет-ресурс был подвержен мощной DDoS-атаке", - говорится в сообщении.

В т.н. "ДНР" говорят, что хакерская атака была отражена и система безопасности работает на должном уровне. Со стороны компании ISRG официальной информации о санкциях и списке подпавших под них физических и юридических лиц нет. Информация о действительной причине блокировки не была предоставлена.

Источник: https://strana.ua