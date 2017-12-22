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Архив - Донецкая область

Террористы копают траншеи вблизи Мариуполя

22.12.2017 15:55
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Террористы копают траншеи вблизи Мариуполя

Боевики строят свои укрепления и огневые точки в районе Мариуполя.

Об этом сказано в отчете ОБСЕ.

В неподконтрольном украинскому правительству районе вблизи Мариуполя члены патруля Миссии видели, как боевики строят новые укрепления.

По информации ОБСЕ, инженерная машина военного типа рыла траншею (20 м в длину и 2 м глубиной) на расстоянии 5 м на юг от восточной стороны перекрестка на автодороге T0519 неподалеку от с. Веденское (33 км северо-восточнее Мариуполя).

Также с западной стороны того же перекрестка команда СММ видела две недавно выкопанные огневые позиции, которые, по оценке, были предназначены для размещения БМП.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, террористы
 
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