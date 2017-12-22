“Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники

22.12.2017 20:35

Российские гибридные войска готовятся к масштабной эскалации конфликта на новогодние и рождественские праздники.

С таким предупреждением выступила пресс-служба штаба АТО, передает "Диалог.UA". Ссылаясь на украинскую разведку, в штабе отметили, что террористы тайно готовят закладки и тайники с различными боеприпасами, в том числе и к артиллерийским снарядам.

Этот факт они тщательно скрывают и от своих кремлевских кураторов и поставщиков. Тайники террористы обустраиваются практически на линии фронта на самых горячих участках.

По данным разведки, они будут использованы в праздники, дабы обстреливать не только освобожденные территории Донбасса, но и оккупированные ими. Цель провокаций очевидна - дискредитация украинских воинов. В штабе заверили, что будут неукоснительно выполнять требования перемирия. Однако без последствий атаки террористов не останутся. Те получат достойный ответ, который им очень не понравится.



Источник: https://www.dialog.ua