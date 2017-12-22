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В зоне АТО ведутся бои — морги Донецка и Луганска переполнены
В течение последних двух суток в зоне АТО в ходе боестолкновений погибли 3 украинских воина, еще 7 получили ранения.
Таковы потери Украины с момента принятия в Минске переговорщиками решения по поводу очередного прекращения огня, передает «Диалог.UA».
Отметим, что рождественское перемирие начнется в 24 часа (по киевскому времени) 23 декабря.
Ночной обстрел позиций ВСУ производился из артиллерии и стрелкового оружия из жилых кварталов оккупированного Донецка.
В социальных сетях дончане рассказали, что артиллерия работала из района больницы №17, железнодорожного вокзала, верхнего Кальмиуса и других, где высокая плотность населения. По имеющейся информации, боевики приведены в состояние боевой готовности, их возвращают из «отпусков».
В настоящее время украинскими бойцами дается отпор НВФ на линии фронта Авдеека — Красногоровка.
Кроме того, известно, что морги оккупированных Луганска и Донецка, куда «боевые товарищи» доставили 12 трупов боевиков, переполнены.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, морг, АТО
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