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Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячесалав Аброськин заявил, что главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко задумал дестабилизировать обстановку.
"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция получила достоверную информацию о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации, - сообщил Аброськин на своей странице в Фейсбуке. - По легенде участники так называемых акций не будут иметь никакого отношения к террористической группировке "ДНР".
Вячеслав Васильевич отмечает, что под руководством "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов.
"Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если устроенные провокации будут иметь общественный резонанс, - продолжает Аброськин. - Обращаюсь к гражданам Украины - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию".
Теги: Украина, Донбасс, диверсия, ДНР, Аброськин, Захарченко
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