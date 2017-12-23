Донецк превратили в военный городок

23.12.2017 06:16

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала, как оккупанты готовились к перемирию (официально оно как бы началось в 00:00 23 декабря).



"Ох, сегодня и лупасили! С самой ночи, где-то с часу. Потом всё утро и до обеда. Много одиночных - гаубицы. И даже Грады. Где же русофашисты стояли, что в городе было так слышно? Очень мощно и близко, - написала Марина 22-го вечером. - Знакомая с Октябрьского посёлка сказала (это сторона бывшего аэропорта), что среди ночи расположились где-то возле них недалеко. И били сильно. Прикрывались жителями. А потом свои точки переместили подальше".



По словам Григорьевой, дончане в открытую говорят, что сейчас в городе находятся десятки военных частей.



"В каждой бывшей торговой базе, в каждом пустующем цеху, в шахтных дворах. Из Донецка сделали военный городок, - отмечает Марина. - Во время страшного дефицита рабочих мест типа власти типа банановой страны стараются максимально вовлечь всех незанятых особей мужчинского пола в военную сферу. Да, есть и девчата, и тётки в форме. Курсантов всяких развелось. Какие-то военные институты появились".



