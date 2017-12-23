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Колонны российских грузовиков заполонили Донбасс
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), в Донецкой и Луганской областях Миссия зафиксировала несколько колонн грузовиков, на бортах которых были надписи на русском языке "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".
21 декабря, около 8:55, на юго‑восточной окраине подконтрольного "ЛНР" Луганская члены патруля Миссии видели автоколонну в составе 16 тентованных грузовиков белого цвета (пять с военными номерными знаками Российской Федерации на черном фоне, а остальные — с гражданскими номерными знаками Российской Федерации на белом фоне), которая двигалась по автодороге M04 в северо‑западном направлении. Колонну сопровождали по крайней мере 3 автомобиля (белого цвета с оранжевыми полосами на бортах) с включенными синими проблесковыми маячками, а также 3 автомобиля бело‑синего цвета и машина скорой помощи. На некоторых из них были номерные знаки Российской Федерации (номерные знаки на остальных автомобилях сопровождения рассмотреть не удалось).
Команда СММ видела, что один из грузовиков с гражданскими номерными знаками Российской Федерации на белом фоне отделился от колонны и поехал в северо‑западном направлении. Позже, по наблюдениям Миссии, колонна заехала на территорию комплекса, расположенного на ул. Даргомыжского, 4а, на южной окраине Луганска. Когда наблюдатели попытались пройти на территорию комплекса, два вооруженных члена "ЛНР" в одежде, на которой была надпись "милиция ЛНР" на русском языке, не пропустили их, заявив, что доступ СММ будет предоставлен только с разрешения других членов "ЛНР".
21 декабря, около 11:00, на ул. Баумана, 1, в Буденновском районе подконтрольного "ДНР" Донецка (6 км к юго‑востоку от центра города) команда СММ заметила 5 тентованных белых грузовиков (один был с черными номерными знаками Российской Федерации, а остальные — с белыми номерными знаками Российской Федерации), которые стояли вдоль дороги напротив склада.
На территории склада наблюдатели видели, как разгружали примерно 20 тентованных грузовиков.
В тот же день в 14:15 вблизи подконтрольного "ДНР" с. Успенка (73 км к юго‑востоку от Донецка) члены патруля Миссии видели автоколонну в составе 28 тентованных грузовиков, которую сопровождали 3 автомобиля с военными номерными знаками Российской Федерации на черном фоне и 1 автомобиль с надписью "милиция" на русском языке и с табличками "ДНР". Колонна двигалась по автодороге T0507 в восточном направлении.
Теги: Донбасс, грузовик, ДНР, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
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