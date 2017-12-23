Накануне перемирия силы АТО понесли потери

23.12.2017 06:22

За минувшие сутки, которые предшествовали новогодне-рождественскому перемирию, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО.



"Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию", - отмечается в сводке пресс-центра штаба АТО. - В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника".