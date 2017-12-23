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Накануне перемирия силы АТО понесли потери
23.12.2017 06:22
За минувшие сутки, которые предшествовали новогодне-рождественскому перемирию, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию", - отмечается в сводке пресс-центра штаба АТО. - В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника".
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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