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Перемирие в зоне АТО: озвучены хорошие новости
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала суток 23 декабря наблюдается перемирие, о котором стороны договорились в Минске.
"С начала суток по всей линии разграничения наблюдаем тишину. ВСУ и другие формирования, которые выполняют задания в зоне проведения АТО готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться", – отметил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".
В то же время он напомнил, что по информации разведки, неподалеку линии столкновения боевики спрятали запасы боеприпасов к артиллерийским системам и другим видам тяжелого вооружения. В штабе АТО отмечают, что цель создания этих арсеналов – открытые провокации против подразделений ВСУ и возможные обстрелы боевиками своих территорий, чтобы обвинить в этих обстрелах украинских военных.
Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.
Напомним, что всего за минувшие сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму.
В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ
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