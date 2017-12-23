Полиция Донетчины получила необычный приказ

23.12.2017 12:27

Учитывая, что почти во всех населенных пунктах подконтрольной части Донецкой области уже состоялось торжественное открытие новогодних елок, маршруты патрулирования полиции пересмотрены с учетом их расположения.



Проводя в пятницу площадях городов и поселков традиционный инструктаж накануне выходных (которых в этот раз будет сразу три – 25 декабря с недавних пор стало официальным праздником), начальники территориальных подразделений полиции Донетчины призвали к надлежащему обеспечению публичной безопасности. В частности, к изъятию опасных и запрещенных предметов, мгновенному реагированию на все сообщения граждан.



Кроме того, накануне новогодних праздников в обязанности патрулей правоохранителей входит также защита главных елок городов и весей от хулиганских действий и мародерства, сообщает сайт полиции Донетчины.