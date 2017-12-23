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Порошенко и Меркель поговорили о Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко обсудил вчера во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель освобождение украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО, а также эскалацию конфликта на Донбассе.
Во время беседы главы стран заявили, что решения о так называемом "большом обмене пленными" должны быть реализованы до конца 2017 года.
"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Украины.
Порошенко поблагодарил Германию за решение о продлении действия санкций ЕС против России.
Отмечается, что стороны выразили "беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации в Донбассе" и участившимися случаями обстрелов позиций сил АТО и гражданских населенных пунктов. Они подтвердили приверженность достигнутому соглашению о бессрочном прекращении огня на новогодние и рождественские праздники.
Также Меркель и Порошенко выразили сожаление по поводу решения президента РФ Владимира Путина об одностороннем отзыве своих офицеров из состава совместного центра по контролю и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Стороны обсудили возможность восстановления работы этого механизма.
Теги: Донбасс, Порошенко, Меркель, СЦКК, обмен пленными
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