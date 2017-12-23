Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия

23.12.2017 17:50

Сегодня, 23 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления".



Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - отмечает президент Украины. - Это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с Госсекретарем Рексомом Тиллерсоном".



Порошенко высказал благодарность Трампу за "четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины".



"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием, - отметил глава государства. - Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическое прививки от российского вируса агрессии".



"Украина победит!" - уверен Порошенко.



Напомним, что ранее в Государственном департаменте США сообщили, что Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".