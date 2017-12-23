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Путин забыл о Донбассе?

23.12.2017 21:45
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Путин забыл о Донбассе?

Основатель "Общественного телевидения Донбасса", журналист "Радио Свобода", глава правления Общественной организации "Донецкий институт информации" Алексей Мацука отметил важную деталь в сегодняшнем выступлении президента РФ Владимир Путина.

"Путин выступил на пленарном заседании XVII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия" с программной речью как кандидат в президенты. Сказал о Крыме, о Севастополе (его цитата дословно была: "были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплочённость, решая судьбу Крыма и Севастополя"), но - ни слова о Донбассе, - отмечает Алексей Мацука. - Даже не намекнул. Забыл или забудет в 2018?"



Теги: Россия, Донбасс, президент, Путин
 
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