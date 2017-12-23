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Архив - Донецкая область

Соцсети о ситуации на КПВВ: люди остались с ночевкой, очереди - огромные

23.12.2017 11:05
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Соцсети о ситуации на КПВВ: люди остались с ночевкой, очереди - огромные

Пользователи соцсетей сообщают о тяжелой ситуации с пересечением линии разграничения.

Вот какие комментарии собрал Донбасс SOS (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
6-00 Из Горловки авто очередь между 1и 2 поворотом, льготная тоже большая
7-00 ДНР- авто-50+5льгота,пеших-100+15 газелей
Вчера на момент закрытия в 17,00 из основной очереди осталось ночевать 130 машин, плюс льгота. На данный момент со слов ночующих основная 250+, а льготы и бусов с индусами в три ряда (не счесть)
9-00 Из Горловки за 2,5 часа продвинулись на 6 машин, льготная очередь почти равна обычной.
10-45 на данный момент почти до второго поворота льгота, два часа вообще без движения. Льготная очередь не намного меньше основной

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-00 В сторону Украины , очередь машин очень большая.пеших не видно но судя по 7 му автобусу и множеству машин,тоже очень не мало...
В сторону Донецка, 80 основной, льготы 50.
7-30 на Каргиле в сторону Украины машин много. На мосту.
8-00 На Донецк очередь до кольца Марьинского льгота тоже до кольца
9-00 муж выехал вчера в 10-00, не проехал ,остался с ночевкой .Сейчас стоит на том же месте где и остались ночевать.Еще не было ни одной протяжки.На ночевку оставались и льгота ,которые не успели проехать .Очередь в три ряда . Пока Прет непрерывным потоком "супер-льгота".
10-00 v сейчас в сторону Донецка на нулевом машины за второй посадкой. Ближе до кольца. Что на ДНР во въезд в Донецк? Всем хорошей и быстрой дороги!
10-10 На Донецк из Курахово от второй посадки. Машин 150
10-15 На укр нуле в сторону Донецка понемногу продвигаемся. За полчаса пару протяжек машин по 10-15 проехали

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-00 На Еленовке в сторону Украины машин много.
9-30 В сторону Донецка: Машин 500 в сторону Донецка
10-00 В сторону Донецка: Новотроицк: авто на проверке,очереди нет,пеших полный навес,на перлине никого;
В сторону Мариуполя: Перлина авто до 3 туалета

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 Пищевик на Донецк около 200 машин
10-00 На "таможне" в сторону Мариуполя до середины Куликово, движение стандартное. На КПВВ "Гнутово" 50 машин, движение стандартное

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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