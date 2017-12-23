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Архив - Донецкая область

Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде

23.12.2017 22:00
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Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде

На XХІ сессии Святогорского городского совета 7 созыва среди прочих вопросов рассматривалась передача детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в областную коммунальную собственность.

По инициативе Донецкой облгосадминистрации на территории "Лесной сказки" планируется строительство региональной спортивной базы. Цель - дальнейшее развитие спорта высших достижений в регионе, детско-юношеского и резервного спорта, сохранение контингента ведущих спортсменов и тренеров области, проведение учебно-тренировочных сборов, спортивно-массовых мероприятий областного, Всеукраинского и даже международного уровней. Кроме того, сохранится оздоровительное направление - будущая база сможет принимать на оздоровление как юных и взрослых спортсменов, так и детей по путевкам.

Детали проекта перед депутатами Святогорской городского совета VII созыва озвучили первый заместитель Святогорского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Татьяна Герко и начальник отдела организационно-спортивной работы управления по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации Марина Попова.

Докладчики отметили, что строительство региональной базы запланировано в три очереди

1. Административные здания, жилой корпус с пищеблоком, универсальный игровой зал, универсальный зал для видов борьбы, зал тяжелой атлетики, зал бокса, стрелковый тир, открытые сооружения (площадка с искусственным покрытием, универсальные игровые площадки, уличные тренажеры и т. д.).

2. Олимпийский бассейн (длина - 50 м, количество дорожек - 8), зал сухого плавания, тренажерный зал.

3. Легкоатлетический стадион с футбольным полем, трибунами для зрителей, секторами для легкоатлетических метаний.

В условиях построения сооружений универсальной направленности спортивную базу смогут использовать почти все виды спорта, которые культивируются в регионе (кроме парусного спорта, хоккея, фигурного катания), а также будет создано 200-250 дополнительных рабочих мест.

Приняв во внимание выгоды, которые получит община города от возведения сверхсовременного спортивного объекта, депутаты Святогорского горсовета выразили единогласную поддержку данной идеи.

Результатом обсуждения стало депутатское обращение к Славянскому городскому голове Вадиму Ляху, с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен на сессии уже депутатами Славянского горсовета.

"Учитывая, что в настоящее время город Святогорск подчинен городу Славянску, руководствуясь ст. 13 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", просим Вас приобщиться к рассмотрению вопроса о передаче в областную коммунальную собственность детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" и способствовать положительному решению", - отмечается в документе.



Теги: Донбасс, спорт, Святогорск, олимпиада, депутаты
 
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