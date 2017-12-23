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Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО и ОРЛО, начала распространяться неправдивая информация.
Оккупанты писали о якобы ведении огня подразделениями Вооруженных Сил Украины в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий.
Так, на одном из каналов фейковых новостей террористов в месседжере Телеграмм, отмечается, что "подразделения украинской армии, начиная с 00.00 часов 23 декабря 2017, совершили обстрел районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гальмивський - минометы различных калибров".
"Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную "фейковых" активность террористов ОРДО и ОРЛО касательно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВС Украины, исключительно с неприкрытым желанием обвинить подразделения ВС Украины в АТО в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины, - говорится в сообщении. - Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины".
Ранее Украинская сторона СЦКК сообщила подробности нарушения перемирия со стороны боевиков ОРДО и ОРЛО.
Теги: Донбасс, фейк, оккупанты, СЦКК, ОРЛО, ОРДО
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