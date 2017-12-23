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Архив - Донецкая область

В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото

23.12.2017 10:08
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В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото

Одна из достопримечательностей Донецка - уникальный Парке кованых фигур, внесенный в Национальный реестр рекордов Украины, страдает от набегов вандалов.

"Парк кованых фигур, вандалы не обошли своим вниманием, кованый букет роз буквально изуродовали своими мерзкими руками, изогнув стебли и оторвав кованые розы...На елочке - оторвали какую то игрушку, а там, где круг из цветов, осталась на цветке одна средина", - сообщает сообщество Донецк Улицы Города.



Ранее в соцсетях сообщили, что В Парке кованых фигур, расположенном в центре оккупированного Донецка (за зданием горсовета), начали вырезать экспонаты.

Об истории этого уникального Парка вы можете прочесть в материале "Донбасса" по ссылке.



Теги: Донецк, Донбасс, вандализм, Парк кованых фигур, оккупанты
 
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