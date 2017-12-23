В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото

23.12.2017 10:08

Одна из достопримечательностей Донецка - уникальный Парке кованых фигур, внесенный в Национальный реестр рекордов Украины, страдает от набегов вандалов.



"Парк кованых фигур, вандалы не обошли своим вниманием, кованый букет роз буквально изуродовали своими мерзкими руками, изогнув стебли и оторвав кованые розы...На елочке - оторвали какую то игрушку, а там, где круг из цветов, осталась на цветке одна средина", - сообщает сообщество Донецк Улицы Города.







Ранее в соцсетях сообщили, что В Парке кованых фигур, расположенном в центре оккупированного Донецка (за зданием горсовета), начали вырезать экспонаты.

Об истории этого уникального Парка вы можете прочесть в материале "Донбасса" по ссылке.