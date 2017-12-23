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Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому

23.12.2017 11:50
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Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому

Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Светлана Гаврилюк разъяснила, кто из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет право на получение пенсии и пособие на дому.

На эту услугу имеют право переселенцы-инвалиды I группы и те, кому нужна постоянная посторонняя помощь.

Чтобы оформить всё соответствующим образом, надо прийти в отделение Ощадбанка по месту жительства и написать заявление (образец по ссылке).

К нему следует приложить копии:

паспорта гражданина Украины;
учетной карточки плательщика налогов;
справки медико-социальной экспертизы;
пенсионного удостоверения.

Согласно Постановлению Кабмина № 964 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ", Ощадбанк бесплатно доставлять пенсии домой.

Если нет возможности лично прийти в Ощадбанк, можно: позвонить в отделение Ощадбанка, договориться, чтобы приехал специалист и принял заявление; обратиться в Центр социальных служб, чтобы его специалисты доставили заявление в отделение Ощадбанка.



Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пособие, переселенцы, ВПЛ
 
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