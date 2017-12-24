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Глава МинВОТ дал пояснения касательно регистрации детей в ОРДЛО
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш во время интервью "Радио Свобода" рассказал о решении Кабмина, которое предусматривает внедрение механизма регистрации детей, рожденных на неподконтрольной территории Украины.
Черныш подчеркнул, что на неподконтрольных территориях проживают граждане Украины, которые должны иметь возможность зарегистрировать новорожденных детей, которые также являются гражданами Украины.
"Есть судебный порядок, но административного не было, поэтому теперь такой механизм предусмотрен. Это вписывается в Правительственную стратегию реинтеграции граждан на неподконтрольных территориях. Также это правовые обязательства Украины, - сообщил министр. - Мы хотели добиться, чтобы граждане Украины, которые родились там, имели соответствующую связь со своим государством. Но вместе с тем мы не хотели легитимизировать так называемые "органы власти", которые там якобы существуют, которые выдают какие-то "документы". И предложили модель, при которой украинская комиссия может установить факт такого рождения с помощью международных организаций, которые должны иметь доступ на оккупированные или неподконтрольные территории – Международный комитет Красного Креста, ООН. Украина – член ООН, поэтому мы и сами там присутствуем, через эти органы. А Международный комитет Красного Креста имеет с государством Украина соглашение, которое придает ему особый статус".
Теги: Донбасс, дети, документы, ОРДЛО, МинВОТ
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