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Архив - Донецкая область

Как можно потерять квартиру в ОРДЛО

24.12.2017 06:59
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Как можно потерять квартиру в ОРДЛО

Врач-переселенец из Енакиево, известный блогер Александр Чернов уверяет, что в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области - неподконтрольная Украине территория) сейчас процветает новая волна услуг от "немолодых милых женщин". Поддавшись на их предложение, вы можете остаться без квартиры.

"Присмотрю за (пока) вашей квартирой в ОРДЛО за право пожить в ней, еще и сама квартплату оплачу" - такими объявлениями пестрят сейчас соцсети.

"НО! Потом в определенный момент вы, если и вернетесь в ОРДЛО - то уже не в вашу, а в по ряду "официально разрешенных" оккупационными властями причин "национализированную" квартиру со, скорее всего, новыми хозяевами и жильцами!" – уверяет Чернов.

Зачастую разного рода аферисты прикрываются чужими ФИО, чтобы выманить у владельцев квартир необходимые данные. А потом "отжать" квартиру с помощью местных "властей".

"В Донецке в БТИ талончики уже на май 2018 года закончились! С осени 2016 года мегаажиотаж и, соответственно, пик низких цен на продажу недвижимости в ОРДЛО. И аферисты этим во всю пользуются! – отмечает Чернов. - НЕ РЕКОМЕНДУЮ без крайней необходимости СЕЙЧАС ПРОДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ в ОРДЛО!"

Напомним, что ранее эксперт рассказал, как продать жилье в ОРДО или ОРЛО.



Теги: Донбасс, недвижимость, квартиры, оккупация, аферисты, ОРДЛО
 
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