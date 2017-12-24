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Архив - Донецкая область

Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе

24.12.2017 16:58
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Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе

Народный депутат Украины Наталия Веселова (переселенка, вынужденно покинувшая оккупированный Донецк) считает, что чем больше времени проходит, тем сложнее будет процесс реинтеграции ОРДЛО. Но есть хороший шанс сделать это в 2018 году.

"В следующем году Украина может использовать период между выборами президента Российской Федерации и выборами президента Украины, - уверена Веселова. Тогда действительно у нас может возникнуть шанс решить вооруженный конфликт и вернуть оккупированные территории Донбасса".

По словам нардепа, на это указывает много объективных причин и моментов.

Веселова выразила надежду, что в следующем году президент Украины и весь дипломатический корпус будут работать именно над вопросами возвращения Донбасса и Крыма.



Теги: Украина, Донбасс, ОРДЛО, реинтеграция, реинтеграция Донбасса, Наталья Веселова
 
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