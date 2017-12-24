Появились важные данные о реинтеграции Донбасса

24.12.2017 12:12

Эксперты обсудили Аналитический отчет "Состояние общественного сознания в Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса", основанный на комплексном исследовании в восьми подконтрольных городах Донецкой и Луганской области.



"Это исследование продолжалось полгода. Восемь подконтрольных городов Донецкой и Луганской областей, ряд опросов - общественной и экспертной мысли, круглые столы и фокус-группы, встречи с местными властями и общественными активистами. Цель - не просто выявить общественные настроения жителей этого региона. И даже не определить проблемы его, потому что за четыре года войны они в основном известны. Одна из целей этого проекта - максимально привлечь местные общины к воздействию на принятие решений на местах, ведь большинство людей не только не понимают, как можно изменять ситуацию, они вообще не верят в собственные силы", - отмечается на сайте dif.org.ua



Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который благодарен Посольству Великобритании в Украине за финансовую поддержку данного проекта, пригласил обсудить исследование, а также дополнить своими соображениями и замечаниями, всех заинтересованных в теме экспертов, представителей власти и журналистов.



Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в начале дискуссии очертила общие выводы исследования, и заметила, что большинство населения Украины, причем во всех регионах, категорически против того, чтобы Донбасс отделить и дальше вести себя так, словно это Абхазия или Приднестровье.



"Что бы говорили наши политики, но результаты опроса свидетельствуют, что это не приемлемо для граждан Украины", - отметила социолог. Несмотря на то, что какого-то единого взгляда относительно того, какой должна быть государственная политика по восстановлению суверенитета над оккупированными территориями, среди жителей Донецкой и Луганской области нет - 41% из них хотят мира любой ценой, 14% - поддерживают идею предоставления сепаратистам "особого статуса" 7% - хотят введения федеративного устройства, а еще 7% - не против амнистии для всех участников боевых действий".



Помимо того, на общественные настроения влиять можно, отмечает социолог, и тогда действительно меняются: "Общественные настроения не являются стали, какими бы они сейчас были инфицированными на оккупированных территориях, они могут быть изменены". Прямое значение имеет то, что происходит на территориях, контролируемых Украины. Когда мы спрашиваем у населения этого региона - Донецкой и Луганской областей, - что наиболее важно для реинтеграции территорий, оккупированных, абсолютно преобладает точка зрения: успешность политики на тех территориях, контролируемых Украины. Чем более успешной будет там реинтеграция, чем более успешными они будут экономически, тем более привлекательными они будут для людей, которые сейчас находятся на оккупированных территориях ", - убеждена Ирина Бекешкина.



Директор Фонда также отметила, что большинство населения Украины не считает людей, которые остались на оккупированных территориях, предателями. "Абсолютное большинство считает, что жертвы, заложники сложившихся обстоятельств. И это очень важно ", - омтетила она.



Еще один сквозной вывод, который просматривает сразу после посещении прифронтовых подконтрольных городов и городков Донбасса, - никакой разницы (чем любят спекулировать политики) между самими жителями разных регионов Украины нет. Об этом заявил соавтор отчета Петр Бурковский , заведующий отделом развития политических систем Национального института стратегических исследований, ассоциированный эксперт Фонда "Демократические инициативы".



"Везде живут те же граждане, с тем же проблемами, с тем же надеждами, и это отражается в опросах, - отметил аналитик. - Но условия жизни разные. И надо делать поправку на то, что эти люди живут рядом с реальным вооруженным конфликтом, влияет на их мировоззрение".



Будучи там и видя все эти условия, начинаешь понимать людей, которые хотят мира любой ценой, говорит эксперт и отмечает: понимать это надо всем - и чиновникам, которые в Киеве, и представителям различных политических сил, и экспертной среде.



Чтобы реинтегрировать эти регионы и восстановить доверие в государственные институты, нужен ряд условий. Это и вопросы безопасности, и проведение выборов, и стимулы для экономического развития, и разблокирования принятия решений на местном уровне, и расследование преступлений, совершенных против государственной и коммунальной власти. Большую роль играет и решения проблемы сельских территории, которых коснулась война, когда у людей забирали земли на нужды государства. Выражают граждане и острую потребность в создании рабочих мест, восстановлении работы предприятий, налаживании прозрачной коммуникации.



"Были и пожелания к работе общественных советов, - отметил Петр Бурковский. - Чтобы они не только критиковали, но и работали - как экспертные группы, совместно с администрациями, министерствами, производили проекты, предлагали конкретные действия, решения к проблемам".