В первый день перемирия снайпер убил воина АТО

24.12.2017 06:32

По данным пресс-центра штаба АТО, 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.



"Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон, - отмечают в штабе. - На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков".



Так, по данным штаба, вчера днем оккупанты обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью в районе Светлодарской дуги.



"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей", - подчеркивают в штабе.

Напомним, что Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.