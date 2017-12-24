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Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вопрос аннексии Крыма - это долгосрочная проблема. И что санкции РФ продолжат "давить" санкциями.
В интервью La Stampa Волкер отметил, говоря о санкциях протии России: "Это долгосрочная проблема. Мы не можем признать аннексию: неприемлемо для страны забирать территории и изменять границы силой. Я не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, поэтому у нас должна быть долгосрочная политика, чтобы сохранить санкции… Очень важно, чтобы они оставались в силе пока существуют причины, по которым их ввели. Ключевым условием является выполнение Минских соглашений, их провал является сильной мотивацией. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу".
По его словам, ошибочно считать, что конфликт на востоке Украины ослаб.
"2017-й был самым жестким годом. Количество нарушений перемирия увеличилась, количество погибших мирных жителей - самое высокое с начала боев", - отметил спецпредставитель Госдепа.
"Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым шлемам ООН занять позиции для обеспечения безопасности", - сказал Волкер.
Напомним, что Волкер прокомментировал новость о поставках американского оружия в Украину.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, санкции
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