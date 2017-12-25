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Архив - Донецкая область

Боевики нанесли урон военным на Донбассе

25.12.2017 10:20
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Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Противник нарушил достигнутые договоренности

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил в общей сложности более двадцати мин.

На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал наши оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие у Каменки.

Всего же за минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их города во второй "Чернобыль".

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, война, военные, боевики
 
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