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Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"
25.12.2017 13:15
Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка", запустив в серую зону перед Марьинкой около 80 авто за 5 минут до окончания работы контрольного пункта въезда-выезда. Об этом помощник начальника Краматорского пограничного завода Игорь Заруднев сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"И снова провокации со стороны НВФ. За 5 минут до окончания работы КПВВ боевики запустили в серую зону перед Марьинкой около 80 авто. Ради безопасности граждан пограничники продолжили работу КПВВ, чтобы пропустить всех на подконтрольную территорию", - написал он.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ
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