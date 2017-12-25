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Архив - Донецкая область

«Не безразлично», — в Кремле заявили об открытых поставках вооружения боевикам Донбасса

25.12.2017 20:38
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Россия еще не решила по поводу открытого снабжения оружием донбасских боевиков в ответ на поставки американского вооружения в Украину.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что на настоящий момент не принято решение по поводу открытого вооружения боевиков на Донбассе, передает «Диалог.UA».

Однако спикер Кремля пояснил, что в РФ относятся негативно к намерению Штатов начать поставки в Украину противотанковых комплексов.

По словам Пескова, это связано с «сильным влиянием некоторых элементов в Киеве, по сути настроенных экстремистски и националистически».

«Если они получат подобные виды вооружения, то могут использовать его для того, чтобы устроить очередные провокации и агрессивные действия в отношении «республик» Донбасса», — уточнил Песков.

При этом он отказался давать комментарии на тему, намеревается ли РФ делать что-то в ответ, признав, что на высшем уровне об этом говорилось.

«Москве глубоко не безразлична судьба нескольких миллионов человек, которые живут в непризнанных «республиках»», — пояснил спикер Путина.

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, оружие, Кремль, ДНР, ЛНР
 
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