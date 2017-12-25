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Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры
Участие в обстреле населенного пункта Новолуганское на Донбассе из «Градов» принимали не только российские военные, но и местные боевики из Горловки.
Об этом сообщил корреспондент телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, опубликовав сюжет из обстрелянного села с новыми подробностями трагедии, передает «Диалог».
Бойцы ВСУ, попавшие под обстрел, не сомневаются, что огонь велся с территории Горловки, так как после взрыва реактивного снаряда остается металлический тубус, точно указывающий позиции, с которых велся огонь.
При этом местные жители возмущены и проклинают оккупантов: несколько домов в Новолуганском полностью разрушены, серьезно повреждены детский садик и школа.+
Цаплиенко выяснил, что артиллерийский удар в Новолуганском координировала Ольга Качура с позывным «Корса», которая руководит одним из дивизионов артиллерийской бригады армии «ДНР».
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, обстрел, Новотроицкое, ДНР
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- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
- Захарченко рассказал об обмене пленными11:20
- Боевики нанесли урон военным на Донбассе10:20
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