В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет

25.12.2017 19:40

В декабре бюджетники оккупированной части Донецкой области начали жаловаться на уменьшение и задержки зарплат. Тогда как не бюджетники констатируют отсутствие какой-либо работы вообще, сообщает Реал.

«У учителей срезают понемногу всякие надбавки. Я, например, получила в ноябре на 500 рублей меньше, чем в прошлом месяце».

«Мне зарплату урезали на 52%. Сын в шахте работает, там сняли все, что можно: копытные, ночные, праздничные. Итого у нас с ним одинаковая зарплата. Старший воюет на передовой. Благодаря ему, как-то держимся».

«В Дебальцево очень много людей с зарплатой в 3 тысячи (российских рублей). Как они выживают?»

«Выживают. Жить на эти деньги невозможно».

«В чем проблема? На госслужбу идите: МЧС, полиция, СОБР, МГБ. Есть вариант контрактной службы»…

То есть сравнительно нормальные деньги (15 тысяч рублей) жители «республики» могут заработать только, работая «пушечным мясом». По ходу без тотальной разрухи в «республиках» в 1-ом и 2-ом армейских корпусах (лднр) служили бы преимущественно «ихтамнеты», чьи зарплаты раз в 5-10 больше, чем у местных «ополченцев».

Источник: http://sprotyv.info