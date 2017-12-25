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В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет
В декабре бюджетники оккупированной части Донецкой области начали жаловаться на уменьшение и задержки зарплат. Тогда как не бюджетники констатируют отсутствие какой-либо работы вообще, сообщает Реал.
«У учителей срезают понемногу всякие надбавки. Я, например, получила в ноябре на 500 рублей меньше, чем в прошлом месяце».
«Мне зарплату урезали на 52%. Сын в шахте работает, там сняли все, что можно: копытные, ночные, праздничные. Итого у нас с ним одинаковая зарплата. Старший воюет на передовой. Благодаря ему, как-то держимся».
«В Дебальцево очень много людей с зарплатой в 3 тысячи (российских рублей). Как они выживают?»
«Выживают. Жить на эти деньги невозможно».
«В чем проблема? На госслужбу идите: МЧС, полиция, СОБР, МГБ. Есть вариант контрактной службы»…
То есть сравнительно нормальные деньги (15 тысяч рублей) жители «республики» могут заработать только, работая «пушечным мясом». По ходу без тотальной разрухи в «республиках» в 1-ом и 2-ом армейских корпусах (лднр) служили бы преимущественно «ихтамнеты», чьи зарплаты раз в 5-10 больше, чем у местных «ополченцев».
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, зарплата, ДНР
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