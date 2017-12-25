Власти Франции через суд намерены закрыть «представительство ДНР»

25.12.2017 18:48

Власти Франции намерены через суд добиться закрытия «представительства ДНР» в Марселе.

«Глава представительства» Юбер Файяр отметил: «Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию».

Во французском МИД сообщили, что «представительство» зарегистрировано, как «ассоциация», в связи с чем не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.

По словам Файяра, на данный момент «ассоциация» ищет адвоката, чтобы отстоять свое существование. При этом он подчеркнул, что «представительство» продолжит работать: «Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно».

Источник: https://donpress.com