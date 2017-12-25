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Захарченко рассказал об обмене пленными
Александр Захарченко, глава «ДНР», заявил о том, что обмен пленными состоится 27 декабря, и он будет проходить по формуле 306 на 74, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
По словам Захарченко, накануне были обговорены последние условия, и 27 декабря пройдет обмен. Такое заявление прозвучало от главы «ДНР» после его встречи с патриархом Русской православной церкви Кириллом. Захарченко и патриарх проводили встречу сегодня утром, 25 декабря. Во встрече также принимали участие переговорщик от Украины Виктор Медведчук и главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник.
Напомним, что еще в середине ноября Владимир Путин, президент РФ, провел телефонные переговоры с главарями «ЛНР» и «ДНР», в ходе которых было поручено подготовить обмен пленными с украинской стороной. Позже новый главарь «ЛНР» Леонид Пасечник поддержал инициативу. Переговорщик от Украины Виктор Медведчук говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских заложников с «ЛДНР» пройдет в два этапа. Ранее сообщалось, что обмен состоится 18 декабря.
Теги: Донбасс, обмен, Захарченко, пленные
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- Захарченко рассказал об обмене пленными11:20
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