Захарченко рассказал об обмене пленными

25.12.2017 11:20

Александр Захарченко, глава «ДНР», заявил о том, что обмен пленными состоится 27 декабря, и он будет проходить по формуле 306 на 74, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости.



По словам Захарченко, накануне были обговорены последние условия, и 27 декабря пройдет обмен. Такое заявление прозвучало от главы «ДНР» после его встречи с патриархом Русской православной церкви Кириллом. Захарченко и патриарх проводили встречу сегодня утром, 25 декабря. Во встрече также принимали участие переговорщик от Украины Виктор Медведчук и главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник.



Напомним, что еще в середине ноября Владимир Путин, президент РФ, провел телефонные переговоры с главарями «ЛНР» и «ДНР», в ходе которых было поручено подготовить обмен пленными с украинской стороной. Позже новый главарь «ЛНР» Леонид Пасечник поддержал инициативу. Переговорщик от Украины Виктор Медведчук говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских заложников с «ЛДНР» пройдет в два этапа. Ранее сообщалось, что обмен состоится 18 декабря.