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АТО: оккупанты дважды нарушили перемирие
За минувшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя установленное перемирие, совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих, передают fakty.ua.
Так, около 19.00 противник выпустил пять мин калибра 120 мм по нашим опорным пунктам в районе Павлополя на Донецком направлении.
На Луганщине под обстрел из стрелкового оружия попали наши воины возле Станицы Луганской.
Кроме того, противник продолжает проводить разведку с применением беспилотных аппаратов.
«За минувшие сутки российско-террористические войска два раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не открывали.
Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются „минских договоренностей“», — сообщили в пресс-центре штаба АТО, отметив, что в результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое прошло 20 декабря в Минске, было достигнуто соглашение о бессрочном перемирии на линии разграничения с 23 декабря. К сожалению, боевики данные договоренности не соблюдают.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
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