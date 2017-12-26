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"Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
Солдаты армии Российской Федерации не стесняются говорить, что приехали воевать на стороне "Л/ДНР" на оккупированный Донбасс за деньги, а не за "идею". Интернет-издание под названием "Ведомости Донбасса" обнародовало публикацию о зарплатах кадровых военных армии Российской Федерации со ссылкой на данные в соцсетях, передает "Диалог.UA".
Однако местные боевики "Л/ДНР" скромно получают от 8000 до 15000 рублей. Более того, россияне не скрывают, что приезжают воевать не за идею "Новороссии", а за круглые суммы, ведь судьба местного населения и временно оккупированных территориях Донбасса их не интересует.
В частности, полковник Вооруженных сил Российской Федерации из Хабаровска Денис Вежбовски рассказал, что поехал на Донбасс получать по 117 000 тысяч рублей в месяц. "Весна 15, ГША 1 АК. Подполкан "117 тыщ" Адлер, Вежбовский Денис Викторович. Вроде, хабаровский. Подполкан связи. Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать, а получать свои 117 тыщ!" – пишут боевики "Л/ДНР" оскорбленные откровенным заявлениями "ихтамнетов" в соцсетях.
Напомним, только по официальным данным Минобороны РФ за годы войны на Донбассе погибло более 2,5 тыс российских солдат.
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, ДНР, ЛНР, АТО, Новороссия, ВСУ, Минобороны
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