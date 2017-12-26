На 500 миллионов гривен углубят Азовское море

26.12.2017 18:57

Дно Азовского моря углубят в портах Мариуполя (Донецкая обл.) и Бердянска (Запорожская обл.). Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила процедуру открытых торгов по отбору подрядчика. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба предприятия, передает dnews.dn.ua.

Ожидаемая стоимость проведения работ составляет 499,9 млн грн. Ориентировочный объем дноуглубления в порту Мариуполь составляет 1,4 млн куб. м, в порту Бердянск – 1,5 млн куб. м.

Ожидается, что работы будут выполнены в течение 8 месяцев. «Порты Азова нуждаются в неотложном проведении дноуглубительных работ. В этой акватории происходит более интенсивное заиливание, чем, например, в портах Большой Одессы, а это требует проведения регулярного эксплуатационного дноуглубления. Поэтому объявить тендер на выбор подрядчика для выполнения этих работ до конца текущего года для нас было приоритетным вопросом. Я настойчиво приглашаю дноуглубительные компании принять участие в данном тендере и надеюсь на его успешность, ведь от этого зависит полноценная работа двух наших портов и логистика грузов в Азовском бассейне», – сказал руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.